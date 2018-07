Madridi Reali president lendab Londonisse, et panna ründaja eest lauale 215 miljonit eurot

Madridi Real on Hispaania meedia teatel valmis Tottenhami ründaja Harry Kane'i eest maksma 215 miljonit naela.

Väljaanne Don Balon teatab, et Reali president Florentino Perez lendab järgmisel nädalal isiklikult Londonisse, et Tottenhamiga vastavat üleminekut arutada.

Real on otsimas asendust värskelt Torino Juventusesse siirdunud Cristiano Ronaldole ning Kane on viimase paari hooajaga tõestanud, et on üks parimaid ründajaid sel planeedil, näidates seda ka Venemaal toimunud jalgpalli MM-il.

25-aastane Kane lõi MM-il kuus väravat ja võitis turniiri Kuldse Saapa, olles esimene inglane pärast Gary Linekeri (1986), kes sellega hakkama saanud.

Ajaleht Marca korraldas oma lugejate seas küsitluse, keda nad tahaksid Ronaldo asendajana näha. Inglismaa koondise kapten korjas 200 000 häälest 26 protsenti, talle järgnesid 14 protsendiga Edison Cavani ja Mauro Icardi. 12-protsendiline toetus oli Mariano Diazil ja Robert Lewandowskil.