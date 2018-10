Madridi Reali peatreenerile anti kolm mängu armuaega

Itaalia spordileht Corriere dello Sport väidab, et Reali juhtkond on andnud peatreener Julen Lopeteguile kolm mängu armuaega. Hispaanlane peab oma väärtust tõestama Hispaania liiga mängudes Levante ja igivana rivaali Barcelona vastu ning Meistrite liiga kohtumises Plzeňi Viktoriaga.

Kui järgmisel pühapäeval peetava hooaja esimese El Clásico järel on Real sama nukras seisus, kui praegu, ootab Lopeteguid vallandamine.

Lopetegui, kes tõusis Reali juhendajaks sel suvel pärast Zinedine Zidane`i ootamatut lahkumist, pole suutnud end siiani Bernabeul maksma panna. La Ligas 4.-6. kohta jagav Real on viimasest neljast mängust kaotanud koguni kolm ja kõigis neis matšides kuivale jäänud. Reali viimane võit pärineb 22. septembrist, kui Espanyol alistati napilt 1:0.

Corriere dello Sporti andmetel on Real juba ühendust võtnud Juventuse ja Chelsea endise peatreeneri Antonio Contega, kes oleks valmis Lopetegui vallandamise järel ametisse asuma.

Conte kasuks räägib fakt, et ta on senistes klubides väga kiiresti edu saavutanud. Juventuse viis ta Itaalia meistriks kõigil kolmel hooajal, mil ta Torinos töötas, Chelsea juhtis aga Premier League`i tiitlini kohe debüüthooajal.