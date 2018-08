Madridi Reali peatreener: Gareth Bale suudab asendada Cristiano Ronaldot

Valitseva Meistrite Liiga võitja Madridi Reali uue peatreeneri Julen Lopetegui sõnul suudab nende ääreründaja Gareth Bale asendada tühimikku, mis on klubisse jäänud pärast Cristiano Ronaldo siirdumist Torino Juventusesse.

Waleslast seostati pidevalt teiste klubidega, kuna Madridi endine peatreener Zinedine Zidane ei andnud mehele piisavalt mänguaega. Ronaldo lahkumine tähendab seda, et Bale on taas meeskonna üks tähtsamaid mängijaid.

"Bale on õnnelik, et saab Madridis mängida," rääkis Julen Lopetegui. "Cristiano Ronaldo on Madridi ajaloo üks tähtsamaid mängijaid. Ta avaldas oma soovi liikuda teise klubisse ning me lasime tal seda teha."

"Gareth Bale on suurepärane mängija. Ta suudab aidata täita tühimikku, mis Ronaldost on jäänud."

"Praegu on tema jaoks võrratu võimalus näidata oma talenti," lisas 51-aastane Lopetegui. "Ta on Hispaanias õnnelik ja jagab klubiga samu eesmärke."

Bale liitus Madridi Realiga 2013. aastal ning on aidanud klubil võita neljal korral Meistrite Liiga.