Madridi Reali mängijad liiguvad järjest Torino Juventusesse?

Nüüd liiguvad jutud, et Ronaldo pole ainus Reali mängija, kes Juventusega ühineb. Juba talvisel üleminekuaknal soovib sarnase tee ette võtta Brasiilia koondise vasakkaitsja Marcelo, teatab väljaanne Calciomercato.

Kui Marcelo teavitas oma soovist Reali juhtkonda, siis teiselt poolt teeb agitatsiooni Ronaldo isiklikult. Portugallane ja tema agent on arvamusel, et Real loobuks Marcelost umbes 50 miljoni euro suuruse üleminekusumma eest. Nad üritavad Juventuse juhtkonda veenda, et see oleks väärt tehing.

30aastane Marcelo mängib Realis 2007. aastast. Mullu septembris sõlmis brasiillane Realiga pika lepingu, mis kehtib 2022. aasta suveni.