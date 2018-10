Madridi Reali juhtkond koguneb peatreeneri saatust arutama. Tippklubi kaalub üllatusmehe palkamist

Lopetegui vallandamine tõusis pühapäeval taas teravalt päevakorda, kui Real kaotas hooaja esimeses El Clasicos oma suurele konkurendile Barcelonale koguni 1:5. Koduliigas juba hooaja neljanda kaotuse saanud Real on langenud turniiritabelis 9. kohale.

Hispaania meedia teatel plaanib Reali juhtkond täna Lopetegui vallandada ning võib uueks peatreeneriks nimetada Reali endise mängumehe, Santiago Solari, kes juhendab hetkel Madridi Reali duubelmeeskonda. Teatavasti edutati ka Zinedine Zidane, kes lahkus ametist kevadel, Reali juhendajaks reservmeeskonna peatreeneri kohalt.

Lisaks kaaluvat Reali juhtkond endise Chelsea bossi Antonio Conte kandidatuuri, kuid väidetavalt on itaallase palkamise vastu mitmed Reali tähtmängijad, kellele ei meeldi Conte rakendatav militaarne kord. Kui uskuda Hispaania lehti, siis ei toeta Contet ka kapten Sergio Ramos, kes on kuulnud Hispaania koondislastelt Diego Costalt ja Álvaro Moratalt, kui karmi režiimi itaallane Chelseas rakendas.

Mitu Hispaania ajalehte väidab aga, et Reali presidenti Florentino Pérezit ei huvita mängijate arvamus ning ta toetab just Conte kandidatuuri, sest leiab, et tippmängijad vajavadki kõvema käega treenerit.

Real Madridi hetkeseisust rääkis eelmisel nädalal ka Delfi jalgpallpodcast "Futboliit" (alates 29:45)