Madridi Reali jalgpallimeeskond palkas uue peatreeneri

42-aastane Solari võttis vallandatud Julen Lopeteguilt ameti üle oktoobri lõpus ja on sellest ajast peale juhtinud klubi nelja järjestikuse võiduni. Tema juhendamisel on meeskond alistanud Hispaania meistriliigas Real Valladolidi ja Celta Vigo, Hispaania karikasarjas Melilla ja Meistrite liigas Plzeni Viktoria.

Real on löönud neis mängudes kokku muljetavaldavad 15 väravat, lastes endale lüüa vaid kaks. Märkimisväärne on ka fakt, et siiani pole suure ja kuulsusrikka ajalooga Realis ükski peatreener alustanud oma karjääri nelja järjestikuse võiduga.

Solari töötas enne Reali peatreeneri kohusetäitjaks nimetamist klubi reservmeeskonna juhendajana. Samalt ametikohalt tõusis Reali bossiks ka Zinedine Zidane, kes juhtis Madridi tippklubi eelmisel kolmel hooajal Meistrite liiga võitjaks.

Real sõlmis täna Solariga lepingu kuni 2021. aasta juunini.