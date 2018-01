Madridi Reali ihuajaleht: suvel hangitakse maailmarekordilise summa eest Neymar ja antakse vastu Ronaldo

Madridi Reali jalgpalliklubi plaanib väidetavalt soetada 25-aastase ründeässa Neymari. Nimetatud spekulatsiooniga tuli avalikkuse ette Reali tegemisi alati pingsalt ja tihtipeale vägagi täpselt kajastav ajaleht Marca.

Alles eelmisel suvel sai Neymarist läbi aegade kõige kallim jalgpallur, kui PSG maksis tema eest FC Barcelonale 222 miljonit eurot. Nüüd kirjutab Marca, et Real kavatseb Neymari eest tuleval suvel maksta koguni 400 miljonit eurot.

Real on sel hooajal olnud raskustes ning fännid loodavad, et juba jaanuaris liitub nendega mõni superstaar. Siiski on Madridi klubi vaatamas veidike kaugemale tulevikku.

Marca kirjutab, et Real liigutab juba rahasid, et pakkuda suvel PSG-le Neymari eest 400 miljonit eurot. Väidetavalt oleks Realiga liitumisest ülimalt huvitatud ka Neymar ise.

Lõpetuseks lisab aga Reali ihuajaleht Marca, et klubi president Florentino Perez ei peagi ehk nii suurt summat kokku ajama, kuna Perez on valmis lisaks rahale Pariisi poole teele panema ka 32-aastase viiekordse maailma parima jalgpalluri Cristiano Ronaldo.

Spekulatsioonidele puhuks veelgi hoogu juurde Neymar ise, kes käis hiljuti puhkamas ja sai samal ajal kokku ka Reali üleminekute eest vastutavate isikutega. Neymari võimalikust Reali siirdumisest kirjutasid ka teised jalgpalli üksikasjalikult kajastavad Hispaania ajalehed Mundo Deportivo ja Sport.