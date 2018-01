Madridi Reali ihuajaleht: klubi kulutab uuenduskuuriks 300 miljonit eurot ja sihib ka Neymari

Madridi Reali jalgpalliklubi tegemisi alati väga põhjalikult kajastav ja tulevaid sündmusi tihtipeale väga täpselt ette teadev ajaleht Marca kirjutab, et Real valmistub suurteks muutusteks.

Marca teatab, et Reali ootab ees revolutsioon ja selle tarbeks on otsustatud uute mängijate ostmiseks kulutada koguni 300 miljonit eurot. Marca teatel on säärase summa kulutamine klubi jaoks igati jõukohane, kuna viimastel üleminekuakendel on tegutsetud üsnagi tagasihoidlikult.

Real kaotas viimati Hispaania karikasarjas 1:2 Leganesele ning langes kahe mängu kokkuvõttes veerandfinaalis konkurentsist. Selline asjade käik ajas Reali fännid vihale ning tundub, et Madridi klubi president Florentino Perez on valmis tegutsema, et poolehoidjaid rõõmustada.

Reali on juba pikka aega seostatud Neymariga ning ka Marca pistis antud loo juurde just Neymari foto. Varasemalt on mitmed väljaanded kirjutanud, et asjade sellise käigu juures võttaks Reali praegune suurim staar Cristiano Ronaldo tõenäoliselt ette teekonna Neymari praeguse tööandja PSG juurde.

Lisaks Neymarile on viimasel ajal Realiga pingsalt seostatud Tottenhami ässa Harry Kane'i.