Madridi Reali hispaanlased kuulutasid Ronaldole sõja: just tema on meeskonna alavormis süüdi!

Madridi Reali jalgpallimeeskonna mängijad on Cristiano Ronaldo isetsemisest tüdinud ning astusid portugallasele avalikult vastu.

Hispaania ajalehe Diario Goli sõnul on Ronaldo vastases leeris peamiselt hispaanlased ning seda veab poolkaitsja Isco. Lisaks talle pole Ronaldoga üldse rahul kapten Sergio Ramos, Marco Asensio, Dani Ceballos ja Lucas Vázquez.

Hispaanlased heidavad Ronaldole ette, et tema panus on jäänud väikseks. Kriitiliselt meelestatud jalgpalluritele tundub, et kui Portugali staar on platsil, tuleb neil mängida sisuliselt kümnekesi.

Lisaks pole nad rahul, et tänavu koduliigas vaid neli väravat löönud Ronaldo ähvardab klubist lahkuda ega kavatsegi PSG-ga liitumise spekulatsioonidele lõppu teha.

Valitsev meister Real on Hispaania liigas 17. vooru järel 32 punktiga alles neljandal kohal. Vahe liider Barcelonaga on juba 16 silma.