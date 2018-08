Madridi Reali äärekaitsja on teadmata kadunud

Viimati nähti Coentraod 20. mail Portugali karikafinaalis Lissaboni Sportingu eest mängimas, kuid viimasega lõppes tal laenuleping ära ning pärast seda kuulub ta kõigi oma ihukarvadega taas Realile.

Hispaania ajaleht AS märgib, et sotsiaalmeedias pole Coentrao endast elumärki näidanud rohkem kui 60 päeva. Ta pole avalikult sõna võtnud isegi juulikuise kangelasteo järel, kui ta oma jahiga Portugali linna Aveiro rannikust 18 km kaugusel 15 hätta sattunud kalameest päästis.

Üks allikas on ajalehele öelnud, et Coentrao on naasnud Madridi eeslinna La Fincasse, mis on koduks paljudele Reali mängijatele ning timmib seal oma isikliku treeneriga vormi.

Coentrao sõlmis 2011. aastal Jose Mourinho peatreeneriks oleku ajal Realiga seitsmeaastase lepingu, olles 30 miljoni euro eest üle ostetud Benficast. Sellest ajast on ta Reali särki kandnud 106 kohtumises ning mänginud laenulepinguga Monacos ja Sportingus.

Portugallane on korduvalt pahuksis olnud vigastustega. Tal on kuue hooaja peale olnud 18 vigastuspausi. Enne Monacosse laenule siirdumist 2015/2016 hooajal kogus ta keskmiselt vaid 30 minutit mängu peale.

Samuti on mehel olnud erinevaid distsiplinaarprobleeme. 2012. aastal ei ilmunud ta aasta viimasel päeval treeningule, kuna otsustas pärast jõulupühi jääda Portugali ka uut aastat vastu võtma. Sama aasta märtsis jäi ta oma 24. sünnipäeva tähistades vahele sigareti suitsetamisega, mistõttu Mourinho ta järgmises mängus Villareali vastu karistuseks pingile jättis. Novembris 2017 käskis Coentraol suitsetamise maha jätta Sportigu peatreener Jorge Jesus.

Real soovitas Coentrao agendil pallurile juba kolm aastat tagasi uut meeskonda otsima hakata. Seni pole ühestki konkreetsest ostusoovist klubi teavitatud.