Madridi Real valmistub Bale'ist ja Benzemast loobuma ning tahab Kane'i asemele

Jalgpalli Meistrite liigas toimub teisipäeval põnevuskohtumine, kui Madridi Real võõrustab Tottenhami. Tottenhami staaride Hispaaniasse jõudmine tähendab, et sealne meedia on üles võtnud taas Harry Kane'i küsimuse.

24-aastane Kane on viimastel aastatel näidanud kadestamisväärset resultatiivsust ning nii on Real tundmas Inglismaa koondislase vastu tõsist huvi.

Reali tegemistele lähedal seisev ajaleht Marca pani Kane'i esmaspäevase ajalehe esikaanele ning teatas, et inglane on maailma üks paremaid jalgpallureid ning peaagu igast tema pallipuutest sünnib värav.

Marca kiidab üldiselt Tottenhami koosseisu ning nende peatreenerit Mauricio Pochettinot, kes on suutnud seda suurepärast tiimi koos hoida.

Madridi meedias saab harva lugeda positiivset kajastust mõne konkurendi kohta, kuid Tottenham on teenimas palju kiitust. See on arusaadav, kuna Real üritab teha kõik endast oleneva, et Kane järgmisel suvel ikkagi enda ridadesse saada.

Pochettino tunnistas intervjuus ajalehe AS, et see on ülimalt loomulik, et suurklubid on Kane'i vastu huvi tundmas. Veel lisatakse, et Reali staaride Karim Benzema ja Gareth Bale'i aktsiad on läbi aegade kõige madalamas seisus ning Madridi klubi kavatseb lähiajal nende teenetest loobuda. Asendajana nähakse just Kane'i.