Madridi Real vallandas peatreeneri ja määras ametisse ajutise juhendaja

Hooaega väga ebaõnnestunult alustanud Madridi tippklubi on Hispaania liigas kaotanud juba neli mängu ja asub kümne vooru järel alles 9. kohal. Viimati alustas Real nii kesiselt hooajal 2001/02.

Ajutiseks juhendajaks määratud argentiinlane Santiago Solari, kes on endine Reali mängija, töötas siiani Reali reservmeeskonna peatreenerina.

"Madridi Reali direktorite nõukogu otsustas 29. oktoobril lõpetada lepingu peatreener Julen Lopeteguiga," teatas Real pressiavalduse vahendusel. "Me mõistame, et on suur vastuolu Reali mängijate kvaliteedi - koguni kaheksa meie mängijat kandideerib Ballon d'Ori auhinnale - ja klubi selle hooaja tulemuste vahel. Täname Julen Lopeteguid ja tema tehnilist meeskonda oma panuse ja töö eest ning soovime neile edasiseks palju edu."

“Ajutise peatreenerina hakkab tööle Santiago Solari, kes asub esindusmeeskonda juhendama alates homsest," seisab pressiteates.

Solari esimene mäng peatreenerina on juba ülehomme, kui Real kohtub Hispaania karikasarjas Segunda Division`i kuuluva Melillaga. Laupäeval mängib Real La Liga kuuenda meeskonna Valladolidiga ja järgmisel kolmapäeval Meistrite liigas Plzeni Viktoriaga.

Kui 42-aastane Solari näitab häid tulemusi, võib ta Hispaania meedia andmetel ametisse jääda ka tänavuse hooaja lõpuni või teenida isegi püsiva kontrahti.