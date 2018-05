Madridi Real sai Meistrite liiga finaali eel valusa kaotuse

FC Barcelona küttis samal ajal 5:1 sauna Villarrealile. Kaks väravat lõi Ousmane Dembele (87. ja 90.+3. minutil) ning korra olid täpsed Philippe Coutinho (11. minutil), Paulinho (16. minutil) ning Lionel Messi (45. minutil).

Kaks vooru enne hooaja lõppu on Real 72 punktiga kolmas. Tiitli on juba kindlustanud 90 silma kogunud FC Barcelona. Teine on Madridi Atletico 75-ga ja neljas Valencia 67-ga.

Loe veel