Madridi Real plaanib jaanuaris korraga kahte suurostu

Madridi Reali jalgpalliklubi on talvel meeskonda täiendamas. Hooaja alguses mõningates raskustes olnud Real soovib korraga tiimi tuua Eden Hazardi ja Edinson Cavani.

Reali peatreener Zinedine Zidane olevat reedel kohtunud klubi presidendi Florentino Pereziga ning andnud teada, et ta ei soovi jaanuaris ühtegi uut meest. Perezil olevat Hispaania meedia teatel aga teised ideed.

Lisaks kirjutab SportsBild, et Real kavatseb enda kasuks pöörata keerulise olukorra PSG ridades ning soovib endale hankida ründeässa Edinson Cavani.

SportsBild lisab, et PSG peab oma rahaasjad korda saama ning seetõttu soovitakse Cavani 80 miljoni euro eest maha müüa.

Don Balon aga kirjutab, et Perez on tõsiselt sihikule võtnud Londoni Chelsea ässa Eden Hazardi. Väidetavalt oli Perez kõrvale pannud 150 miljonit eurot, et osta suvel Kylian Mbappe, kuid teadupärast sellest tehingust asja ei saanud. Nüüd kavatseb ta aga antud raha kulutada Hazardi peale.

Järgmiseks suveks on Real Hispaania meedia teatel aga sihikule võtnud äärekaitsja Alvaro Odriozola, keda jahib aga ka FC Barcelona. 21-aastane paremkaitsja tegi reedel suurepärase debüüdi Hispaania rahvuskoondise eest ning nii kuulujutud hoo sisse saidki.