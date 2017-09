Madridi Real pikendas võtmemängijaga lepingut

Madridi Reali jalgpalliklubi andis teada, et nad pikendasid lepingut brasiillasest äärekaitsja Marceloga.

29-aastane vasakkaitsja liitus Realiga 2007. aastal ning on selle ajaga tõusnud tiimis üheks hinnatumaks mängumeheks. Endine Fluminendse mängija on Realis abikapteni rollis. Kapteniks on teadupärast keskkaitsja Sergio Ramos.

Maailma üheks paremaks kui mitte parimaks vasakkaitsjaks peetav Marcelo on uue lepingu kohaselt Madridis 2022. aastani.

Aastate jooksul on Marcelo võitnud Reali ridades kolmel korral Meistrite liiga, neljal korral Hispaania meistrivõistlused, kahel korral Hispaania karikasarja, kolmel korral UEFA Superkarika ning kahel juhul klubide MMi.