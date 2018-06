Madridi Real palkab peatreeneriks üllatusmehe?

Madridi Reali jalgpalliklubi võib uueks peatreeneriks palgata praeguse Brasiilia koondise juhendaja Tite, kirjutab Brasiilia väljaanne O Globo.

57-aastane Adenor Leonardo Bacchi ehk Tite asus Brasiiliat juhendama 2016. aasta juunis pärast Dunga lahkumist ning tema leping saab läbi tänavuse MM-finaalturniiriga.

Enne rahvuskoondise peatreeneriks asumist juhendas brasiillane kodumaal Corinthiansi klubi.

O Globo andmetel tahab Real palgata Tite, sest on kindel, et brasiillane suudab meeskonda tuua PSG ründetähe Neymari. Ründaja pole varjanud, et tahab PSG-st lahkuda, sest Prantsusmaa meistriliiga tase olevat "liiga nõrk".

Real otsib uut peatreenerit, kuna kolmel viimasel aastal klubi Meistrite liiga võitjaks viinud Zinedine Zidane astus tänavuse hooaja järel ametist tagasi.