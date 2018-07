Madridi Real on Ronaldole mantlipärija välja valinud

Madridi Reali jalgpallimeeskond on klubist lahkuvale Cristiano Ronaldole mantlipärija välja valinud.

Kuna Ronaldo on liitumas Torino Juventusega, tahab Reali president Florentino Perez tema asemele palgata Chelsea tähe Eden Hazardi, kirjutab väljaanne Diario Gol. Ühtlasi on klubi teinud põhimõttelise otsuse, et Hazard hakkaks meeskonnaga liitudes kandma seni Ronaldole kuulunud numbrit seitse. Varem on seda numbrit Realis kandnud ka selline täht nagu Raul.

Hazardi Realiga liitumise tõenäosust suurendab asjaolu, et Chelsea ei mahtunud tänavu Inglismaa meistriliigas esinelikusse ja jääb seega uuel hooajal Meistrite liigast eemale. MMil suurepärast mängu näitav Hazard, kes on juhtinud belglased poolfinaali, tahab aga kindlasti tugevaimas eurosarjas osaleda.

Ajaleht Marca kirjutab samuti, et 33-aastase Ronaldo mantlipärijaks võib tõusta Hazard. Samas rõhutab Hispaania väljaanne, et kuna belglane pole Ronaldo tüüpi mängija, tuleb Realil Hazardi liitumise korral oma mängujoonist muuta.