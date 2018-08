Madridi Real on Modricile mantlipärija välja valinud

Kuigi Real ei taha mingi hinna eest Modricist loobuda, on oht, et tänavuse MMi parim mängumees võib siirduda Milano Interisse.

Kui selline üleminek teoks saab, tahab Reali uus peatreener Julen lopetegui palgata kas Tottenhami mängujuhi Christian Erikseni, Müncheni Bayerni mängumehe Thiago või Lazio poolkaitsja Sergej Milinkovic-Savici, kirjutab inglaste Express.

Kuna Bayern müüs suvel Arturo Vidali Barcelonasse, on Thiago lahkumine üsna ebatõenäoline. Lazio peatreener Claudio Lotito on omakorda teada andnud, et soovib Milinkovic-Savici eest saada vähemalt 100 miljonit naelsterlingit.