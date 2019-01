Portugali jalgpallilegend Cristiano Ronaldo on kunagises koduklubis Manchester Unitedis endiselt armastatud mängija. Kuue Manchesteris veedetud aasta järel pallis ta järgmised üheksa Madridi Realis. Erinevalt Unitedist üritab Madridi suurklubi Ronaldost praegu võimalikult palju distantseeruda.

Võiks ju arvata, et Real soovib Ronaldot eirata, kuna viimast süüdistatakse ameeriklanna Kathryn Mayorga vägistamises. Tegelikkuses ei ole asjad aga nii. Madridi klubil ajas harja punaseks fakt, et portugallane ühines Torino Juventusega. Ajalukku pilku heites selgub, et Reali puhul on tegemist oodatud käitumismustriga.