Madridi Real naasis võitude teele

Kohtumise ainus värav sündis juba 13. minutil, kui Karim Benzema realiseeris väravaks Lucas Vazqueze eeltöö.

Võidulisa teenis laupäeval ka teine Madridi suurklubi Atletico, kes mängis võõrsil 3:2 üle Real Valladolidi. Atletico eest sai kaks tabamust kirja Antoine Griezmann ning korra oli täpne Nikola Kalinic.

Hispaanias on tabeliliidriks FC Barcelona 31 punktiga. Atletico on 31 silmaga teine ja Real 29-ga kolmas. Esikolmikust on Barcelonal üks mäng vähem peetud. Pühapäeval lähevad katalaanid võõrsil vastamisi Levantega.