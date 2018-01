Madridi Real lõi koduses liigas seitse väravat ja sai aasta esimese võidu

Madridi Reali jalgpallimeeskond teenis Hispaania kõrgliigas 2018. aasta esimese võidu, kui koduväljakul alistati Deportivo La Coruna koguni 7:1.

Kohtumise algus Realile midagi head ei kuulutanud, kuna 23. minutil viis Adrian võõrustajad 1:0 juhtima.

Poolajaks sai Real siiski eduseisu kätte, kuna 32. minutil Nacho viigistas ning 42. minutil lõi Gareth Bale 2:1.

Teisel poolajal lõi Bale (58. minutil) esmalt oma teise värava. Seejärel tegi skoori Luka Modric (68. minutil). Edasi tuli Cirstiano Ronaldo (78. ja 84. minutil) kord, kes sai kirja kaks tabamust ning lõppskoori vormistas ka Reali avavärava löönud Nacho (88. minutil).

Real on turniiritabelis 35 punktiga neljandal kohal. Ühe mängu rohkem pidanud Valencia on 40-ga kolmas ja Madridi Atletico 43-ga teine. Õhtul Real Betisiga kohtuv FC Barcelona on 51 silmaga tabeliliider.