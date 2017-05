Madridi Real liigub meistritiitli kursil, Barcelona on üllatuskaotuse äärel

Hispaania jalgpalliliiga viimases voorus mängib hetkel Madridi Real võõrsil Malagaga ja FC Barcelona kodustaadionil Eibariga.

Enne neid mänge on liidri Reali edu Barcelona ees kolm punkti, kuid omavahelised kohtumised on Kataloonia klubi kasuks. Seega vajab Real vähemalt viigipunkti, et meistriks tulla.

Teise poolaja alguses ongi Real oma ülesannet täitmas, juhtides 2:0. Juba teisel mänguminutil avas skoori Cristiano Ronaldo, 55. minutil lõi teise värava Karim Benzema.

Barcelona on samal ajal kaotusseisus 1:2! Eibari viis kahe väravaga juhtima Takashi Inui, teise poolaja keskel sai David Junca aga hakkama omaväravaga. 70. minutil jättis Lionel Messi realiseerimata ka penalti.

