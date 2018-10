Madridi Real kaalub üllatusmehe palkamist

GolTV teatas, et Reali juhtkond näeb uue peatreenerina just endist Evertoni peatreenerit Martinezit. Ilmselt loodetakse, et selline samm aitab Reali meelitada nii mõnegi tänase Belgia jalgpallitähe.

45-aastane Martinez asus Belgia peatreeneriks kaks aastat tagasi ning juhtis rahvuskoondise tänavusel MMil pronksmedaliteni. Evertoni klubi aitas hispaanlane 2013/14 hooajal Premier League`is viiendaks, kusjuures toona edestati ka Manchester Unitedit ja Tottenhami.

Hispaania liigas alles 4.-5. kohta jagav Real püsib juba neli mängu väravata ja võiduta. Hispaania meedia teatas eile, et klubi juhtkond on andnud Lopeteguile kolm mängu armuaega.