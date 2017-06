Madridi Real ei tee ühtki tehingut kuni Ronaldo kohtusaaga lõppeb

Madridi Real on peatanud kõik oma läbirääkimised, kuni klubi suurim staar Cristiano Ronaldo pole kohtus ütlusi andnud, kajastas kohalik raadiojaam Cadena COPE.

Ronaldo peab seoses maksupettusega kohtuse ilmuma alles 31. juulil ja allikate sõnul on Real valmis ootama senini oma teiste tehingutega.

Portugali superstaaril on sel suvel palju kosilasi, alustades pururikkast prantsuse suurklubist PSG'st ja lõpetades ründaja endise koduklubi Manchester Unitediga, kus Jose Mourinho teda ootab.

Kohtusaaga võib aga Hispaania meeskonna jaoks osutuda just negatiivseks, sest Ronaldole ei meeldi, et kohalikud võimud kohtlevad teda kui kriminaali ja soovib riigist lahkuda. Reali president Florentino Perez on proovinud situatsiooni parandada ja aidata ründajat tema maksuprobleemidega, kuid tulutult. Ka portugaallase agent Jorge Mendes on staari lahkumise poolt.

Arvatavasti ei toimu lähinädalatel erilisi edasiminekuid Ronaldo lahkumisega Realist, sest ründetäht on hetkel koonidsega Maailmajagude turniiril Venemaal.