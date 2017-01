16-aastaselt Madridi Realiga liitunud Norra jalgpallikoondise poolkaitsja Martin Odegaard anti Hollandi klubile Heerenveen 18 kuuks laenule.

Realis ei ole suutnud Odegaard kahe aasta jooksul end põhikoosseisu murda, mistõttu loodab ta Hollandis rohkem mängupraktikat saada.

Tänasel pressikonverentsil uue klubi ruumides rõhutas ta, et loodab Heerenveenis teha isiklikus plaanis suure arenguhüppe. "Tahan lihtsalt öelda, et olen väga õnnelik ning see on mulle hea võimalus näidata oma kvaliteeti," ütles ta.

"Ma olen enda arust täiesti tavaline poiss. On teiste inimeste enda asi, kuidas nad mind kutsuvad ning ma ei mõtle sellele eriti palju," kommenteeris Odegaard "imelapse" tiitli lugu.

Realiga liitudes sõlmis Odegaard viieaastase lepingu, mis tähendab, et kui laenuleping Hollandis läbi saab, on Hispaania gigandil kohustus teda enda juures hoida veel üks aasta.

Endine Reali peatreener Carlo Ancelotti on oma raamatus öelnud, et Odegaardi ostmine oli vaid klubi PR-trikk. "Kui Florentino (klubi president Florentino Perez - toim) ostab Norra jalgpalluri, pead sa seda lihtsalt aktsepteerima. Ta võib olla maailma parim mängija, aga mind ei huvita, kuna ta pole mängija, keda mina tahtsin. See oli vaid seotud klubi PR-iga," seisab itaallase raamatus.

Heerenveen lõpetas eelmise hooaja Hollandi kõrgliigas 12. kohal. Käimasoleval hooajal hoitakse 17 mängu järel neljandat kohta.