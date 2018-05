Madrid närib küüsi: kui tõsiseks osutub Cristiano Ronaldo vigastus?

Madridi Reali jalgpalliklub superstaar Cristiano Ronaldo mängis eilses El Clasicos Barcelona vastu kaasa vaid esimese poolaja, sest oli vigastanud hüppeliigest.

Ronaldo lõi 14. minutil tulises derbis Reali 1:1 viigivärava ning lonkis skoorimise järel jalga. Kui esialgu tundus, et portugallane suutis valu maha raputada, siis poolajal osutusid Reali fännide kartused tõeks.

"Me vaatame homme, kui suur vigastus on," ütles Reali peatreener Zinedine Zidane pärast 2:2 viigiga lõppenud kohtumist, kuid avaldas arvamust, et tegu on vaid väikse tagasilöögiga ega tohiks mõjutada Ronaldo osalemist 26. mail Meistrite liiga finaalis.

"Praegu pole see hea, aga lõpuks on see väiksem probleem. Ta tundus ise arvavat, et see pole midagi tõsist. Meistrite liiga pärast muretsema ei pea."

Ronaldo eemalejäämine finaalmängust Liverpooli vastu oleks Realile tohutu tagasilöök, sest portugallane on sel hooajal kõikide sarjade peale löönud 43 väravat.