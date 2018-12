Maailma parimaks valitud Modric torises Messi ja Ronaldoga: selline käitumine ei ole aus

Ballon d'Or'i võitnud Modrici sõnul ei olnud Messi ja Ronaldo käitumine fännide suhtes aus ning lisas, et nimetatud kahele on tähtsad ainult need tiitlid, mille nad ise võidavad.

“Ma ei oska põhjendada, miks nad kohale ei tulnud. See on nende enda valik,“ rääkis Modric Horvaatia väljaandele Sportske Novosti.

“Tuleb välja, et nende jaoks on sellised auhinnad olulised ainult nendel aastatel, millal nad ise võidavad. Selline kätiumine ei ole aus fännide ja teiste mängijate suhtes. Samamoodi ei ole see aus hääletajate suhtes, kes on neid viimased 10 aastat parimateks valinud,“ lisas Modric.

“Samas tahan ma lisada, et kõik käituvad täpselt nii nagu nad ise paremaks peavad,“ märkis horvaat.