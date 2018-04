Maagiline Lionel Messi vedas FC Barcelona järjekordse Hispaania meistritiitlini

Barcelonal on nüüd tabelis 86 punkti ja pidada on neil veel neli matši. Teine on Madridi Atletico 75 silmaga, kuid neil on mängida veel ainult kolm kohtumist. Madridi Real on 71 punktiga kolmas, kuid neil on võrreldes Atleticoga üks mäng varuks.





⏰ Final whistle at Riazor!

👏 @LaLiga Champions 👏

Deportivo 2-4 FC Barcelona

⚽ Lucas Pérez and Çolak / Coutinho and Messi (3)#DeporBarça #7heChamp10ns pic.twitter.com/RuofmCfiym — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 29, 2018