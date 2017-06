Luka Modrić läheb Horvaatias mitmeks aastaks vangi?

Madridi Reali poolkaitsja Luka Modrić on kodumaal Horvaatias sattunud põlu alla: nimelt alustas riigiprokurör tema suhtes uurimist, sest kahtlustatakse, et mees andis kohtus valeväiteid.

Modrići pahanduste põhjuseks on Horvaatia jalgpallimagnaadi Zdravko Mamići kohtuprotsess, kus 57-aastast Mamićit süüdistatakse korruptsioonis, erinevates maksupettustes ja kelmustes, mille mees pani toime Zagrebi Dinamo klubi tegevdirektorina. Muuhulgas süüdistatakse teda selles, et hoidis endale suure osa üleminekutasusst, mille klubi teenis 2008. aastal Modrići Tottenham Hotspurile müümise eest.

Üheks kohtus arutatavaks episoodiks on Modrići ja Dinamo vahelises lepingus olnud lisa, mille järgi tuli mehe pealt teenitav üleminekutasu 50-50 printsiibil mängija ja klubi vahel pooleks jagada - prokuratuur üritab tõestada, et see klausel lisati lepingusse tagantjärele alles pärast ülemineku toimumist. Esialgu kinnitas tunnistaja Modrić kohtus ütlusi andes süüdistajate kahtluseid, kuid võttis oma sõnad hiljem tagasi ning väitis, et sattus segadusse. Seetõttu ongi tema suhtes alustatud karmi menetlust.

Kui Modrić tunnistatakse süüdi, ootab teda Horvaatia seaduste järgi kuue kuu kuni viie aasta pikkune vangistus.

Teiste seas kuulas kohus tunnistajana üle ka Ragnar Klavani klubikaaslase Dejan Lovreni, kes samuti omal ajal Zagrebi Dinamost suure raha eest välismaale siirdus.