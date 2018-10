Loobumismõtted ületanud Joonas Tamm kerkis viiendaks eestlaseks tippturniiril

Eesti jalgpallurid on aastate jooksul saanud mõne eurosarja põhiturniiril mängida üsna napilt. Ragnar Klavan on seni ainsana näidanud oma oskusi Meistrite liigas. Euroopa liigas on nüüdseks platsil käinud viis mängijat. Omal ajal tegid otsa lahti Klavan ja Sergei Zenjov. Pärast neid on uutena nimekirja lisandunud Sergei Pareiko ja Henrik Ojamaa. Tänavusel hooajal jõudis viienda eestlasena nii kaugele Norras Sarpsborgis palliv 26-aastane Joonas Tamm.

Senise karjääri kõige kõrgemale tasemele jõudnud Tamm tunnistas nüüd, et 2015. aastal ringiga Viljandi Tulevikku tagasi jõudes käis tema peast läbi ka mõte, et aitab sellest jalgpallist küll. Ent loobumise asemel ehitas ta keskkaitsjana oma karjääri hoopis uuesti üles.