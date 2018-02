Liverpooli vastane Meistrite liigas peab läbi saama parima väravakütita

Liverpool kohtub kolmapäeval Meistrite liiga kaheksandikfinaalis Portoga, kelle peatreener Sergio Conceicao teatas, et meeskondade esimeses kohtumises ei saa arvatavasti kaasa teha Vincent Aboubakar.

Aboubakar on sel hooajal olnud tiimi parim väravakütt 26 tabamusega, neist viis sai ta Meistrite liiga grupifaasis.

Conceicao teatas, et kõrvale jääb ka poolkaitsja Danilo, kes jaanuaris Lissaboni Sportingu vastu vigastada sai.

"Me teeme kõik, et järgmisesse ringi saada. Me oleme vastu astunud rasketele katsumustele Meistrite liigas," ütles peatreener ajakirjanikele.