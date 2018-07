Jalgpalli MM-i aastal tehakse mängijate üleminekuturul tavaliselt suuri ja kõlavaid tehinguid. Erandiks ei ole ka tänavune suvi. Seni on suurimad võitjateks olnud FC Liverpool ja Torino Juventus. Ootamatult on küllaltki keerulises seisus Madridi Real.

Suurimad tagasilöögid ongi sel suvel tabanud kolmel eelmisel hooajal Meistrite liiga võitnud Reali. Ilma on jäädud nii meeskonna liidrist Cristiano Ronaldost kui ka peatreener Zinédine Zidane’ist. Arvestades, et 33-aastase Ronaldo kõrval on Reali põhitegijad olnud viimastel hooaegadel 32-aastased Luka Modrić ja Sergio Ramos, siis on Madridi klubil tegelikult aeg mõelda noorenduskuuri peale.

„Oleme suurendanud kulutusi noorte talentide otsimisele. Tahame mängijaid, kes võivad kerkida suurteks staarideks,” teatas klubi president Florentino Perez Marcale.