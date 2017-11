Lionel Messi suur juubel lõppes FC Barcelona jaoks võidukalt

FC Barcelona jalgpalliklubi tähtmängija Lionel Messi jõudis ümmarguse juubelini – nüüdseks on ta pidanud Kataloonia suurklubi eest 600 kohtumist. Varasemalt olid Barcelona ridades vähemalt 600 kohtumist pidanud Andres Iniesta (642) ja Xavi (767).

Messi jaoks osutus juubelimänguks kohtumine Sevillaga, mille Barcelona võitis 2:1. Messil endal jäid sel korral väravad löömata, kuid Barcelonale tõi võidu eelmisel aastal Valenciast hangitud 24-aastane Hispaania koondislane Paco Alcacer.

Alcacer viis Barcelona 23. minutil juhtima, kuid 59. minutil tõi argentiinlane Guido Pizarro tabloole viiginumbrid. Barcelonale tõi võidu Alcaceri 65. minuti tabamus.

Turniiritabelis on Barcelona 31 silmaga kindlaks liidriks. Valencia on 27ga teine ja Madridi Atletico 23ga kolmas. Ühe matši vähem pidanud Madridi Real on 20 punktiga neljas.