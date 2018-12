Lionel Messi säras ning FC Barcelona hoiab Hispaanias esikohta

Võitjate ridades säras nende suurim staar Lionel Messi, kes jõudis väravani 17. ja 65. minutil. Lisaks andis ta 26. minutil söödu Ousmane Dembele tabamusele. Veel jõudis väravani 45. minutil täpne olnud Luis Suarez.

Tabeli tippu kuuluvatest meeskondadest tegi Sevilla võõrsil 1:1 viigi Valenciaga. Sevilla asus kohtumist juhtima 55. minutil Pablo Sarabia väravast. Viigi tõi kodumeeskonnale Mouctar Diakhaby teise üleminuti tabamus.

Kolm punkti sai aga kirja Madridi Atletico, kes alistas koduväljakul 3:0 Deportivo Alavesi. Skoori tegid Nikola Kalinic 25., Antoine Griezmann 82. ja Rodri Hernandez 87. minutil.

Turniiritabelis on FC Barcelonal liidrina 31 punkti. Sevilla ja Madridi Atletico on 28 silmaga jagamas teist ja kolmandat kohta. Neljas on Deportivo Alaves 24-ga. Ühe mängu vähem pidanud Madridi Real on 23 punktiga viies.