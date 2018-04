Lionel Messi lõi kolm väravat ning FC Barcelona kordas ajaloolist rekordit

Hispaania jalgpallimeistrivõistlustel noppis järjekordsed kolm punkti FC Barcelona, kes alistas koduväljakul 3:1 Leganese meeskonna.

Võõrustajad asusid kohtumist 27. minutil juhtima – palli saatis karistuslöögist väravasse Lionel Messi. Viis minutit hiljem oli Messi taas täpne, kui ta realiseeris Philippe Coutinho söödu.

68. minutil lõid külalised ühe värava tagasi, kui täpne oli Nabil El Zhar. Viimane sõna jäi aga Messile, kes lõi 87. minutil oma kolmanda värava.

Barcelona on 79 punktiga Hispaania liiga kindlaks liidriks. Seejuures on neil kirjas 24 võitu ja 7 viiki. Kaotusekibedust ei ole sel hooajal kordagi tuntud. Kui lisada ka eelmise hooaja mängud, siis on Barcelona kaotuseta juba 38 mängu järjest. Sarnase seeriaga sai aastatel 1979. ja 1980. hakkama ka Real Sociedad. Barcelonal on võimalik saada rekordi ainuomanikuks järgmisel laupäeval, kui nad võõrustavad Valenciat.