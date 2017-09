Lionel Messi kostitas Eibarit nelja väravaga

Argentina jalgpallitäht Lionel Messi lõi koguni neli väravat ja aitas oma koduklubi FC Barcelona Hispaania meistriliigas 6:1 võidule Eibari vastu.

Viienda järjestikuse võidu saanud Barcelona kaks ülejäänud väravat kanti Paulinho ja Denis Suarezi arvele. Külalismeeskonna ainsa tabamuse eest hoolitses Sergi Enrich, kes tegi teise poolaja alguses seisuks 1:3.

Teises eilses mängus alistas Valencia 5:0 Malaga. Barcelonal on viie vooru järel liidrina 15 punkti, Valencia on mängu vähem pidanud Sevilla (10p) järel 9 silmaga kolmas. Madridi tippklubid Real ja Atletico on samuti pidanud vaid neli kohtumist ning jagavad hetkel 8 punktiga 5.-6. kohta.