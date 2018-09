Lionel Messi: Cristiano Ronaldo lahkumine on kahjustanud Madridi Reali

Ronaldo lahkus suvel Madridi Realist ja liitus 100 miljoni euro eest Torino Juventusega.

"Madridi Real on üks parimaid klubisid maailmas ja neil on suurepärane meeskond, aga on silmnähtav, et Ronaldo lahkumisega pole nende mäng paremaks läinud" sõnas 31-aastane argentiinlane. "Juventus on üks peamisi favoriite Meistrite Liiga võitmiseks."

"Ronaldo otsus üllatas mind. Ma ei kujutanud ette, et ta võiks Madridist lahkuda ja Juventusega liituda," lisas Messi. "Mitmed klubid tundsid tema vastu huvi, aga ta liitus suurepärase meeskonnaga."

Messi rääkis, et Barcelona eesmärk on tänavu Meistrite Liiga võita. "On aeg. Kolm aastat järjest oleme veerandfinaalis välja langenud. Eelmise aasta kaotus AS Roma vastu oli eriti valus, aga meil on tugev meeskond ja suudame tiitli nimel võidelda."