Lepistu uuest klubist: esimeseks sammuks on see mulle ideaalne paik

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Brent Lepistu sõlmis oma esimese välislepingu, kui lõi käed Norra kõrgliigas mängiva Kristiansundiga.

“Arvan, et see 2,5 (lepingu pikkuseks on 2,5 aastat) on täpselt mõistlik aeg. Esimesel aastal jõuad kohaneda ja teisel aastal tegusid teha ja siis juba õigel hetkel edasi liikuda järgmise sammu suunas,“ sõnas Lepistu sõlmitud kontrahti kohta Soccernet.ee'le.

“Ta (Kristiansund) ei ole Norras mingisugune suurklubi, aga arvan, et esimeseks sammuks on ta mulle täpselt ideaalne paik. Linn on väike, kuskil 25 000 inimest, selline rahulik. Aga arvan, et jalgpallile keskendumiseks on ta täpselt ideaalne - ei ole sellist suurt linnamelu ja segavaid faktoreid,“ lisas Lepistu.