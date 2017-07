Lähebki asjaks? Real teeb noorest ründajast pika puuga maailma kõige kallima jalgpalluri

Kahel viimasel hooajal jalgpalli Meistrite liigas võidutsenud Madridi Real müüs eelmisel nädalal oma ründetähe Alvaro Morata inglaste meistrile Londoni Chelseale. Nüüd otsitakse Madridis talle asendajat ning viimaste teadete kohaselt on selleks meheks saamas 18-aastane AS Monaco ründaja Kyliam Mbappe.

Mitmed väljaanded on juba kirjutanud, et Real maksab Mbappe eest 160 miljonit eurot ning ründaja sõlmib klubiga kuue aasta pikkuse lepingu. Teiste seas on uudise avaldanud ka Reali siseeluga hästi kursis olev Hispaania ajaleht Marca.

Vastavalt teadetele maksab Real esmalt Monacole 160 miljonit eurot ning noormehe edukate esituste korral võib see summa veel 20 miljoni euro võrra kasvada.

Mbappest saaks sellise tehingu toimumise korral igal juhul läbi aegade kõige kallim jalgpallur. Praegu hoiab selles tabelis esikohta Paul Pogba, kelle eest maksis Manchester United eelmisel suvel 105 miljonit eurot.

Suure meediakära peale teatas Monaco kiirelt Sky Sportsile, et nemad ei ole tehingule veel oma õnnistust andnud.