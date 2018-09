La Gazzetta dello Sport kiidab: Ragnar Klavan võitles tõelise gladiaatorina

Sarnaselt teise vooru matšile tegi Klavan ka kolmandas voorus kaasa terve kohtumise. Itaalia meedias teenis eestlane enda esituse eest ka kiidusõnu.

“Atalanta valdas küll palli, kuid nad ei tekitanud üleliia palju probleeme. (Darijo) Srna ja (Simone) Padoin tegutsesid äärekaitses kindlalt. Keskkaitsjana juhendas kaaslasi hästi Klavan, kes võitles värava ees tõelise gladiaatorina,“ kirjutas Itaalia legendaarne spordileht La Gazzetta dello Sport eestlase kohta.

Eesti koondise kapten sai kiita ka Sardiinia kohalikult meedialt. Sardiinia kohalik ajaleht L'Unione Sarda hindas Klavani panust samuti kõrgelt. Klavan sai väljaandelt hindeks 6,5, mis oli meeskonnas paremuselt kolmas näitaja. Kõrgemalt hinnati ainult endist Horvaatia koondise kaptenit Srnad ja võiduvärava löönud Nicolo Barellat, kes said hindeks vastavalt 7,0 ja 7,5. Klavani keskkaitsepartner Filippo Romagna sai hindeks 6,0.

“Suurepärane mäng. Tegutses kaitses hästi ja abistas väravavahti. Kaitse ei andnud sel korral sisuliselt üldse järgi ja etteheiteid on raske teha. Kohtumise lõpuosas päästis veel ka meeskonna halvimast,“ kirjutas ajaleht eestlase kohta.

“Taastusime eelmise nädala valusast tulemusest hästi (valus 2:2 viik). Meeskond tegi suurepärase esituse. Kui minna väljakule sellise suhtumisega, siis tulevad ka punktid. See võit on mitme komponendi koondtulemus. Mängisime tasakaalukalt. Tegime ohverdusi. Näitasime julgust ja iseloomu. Meie mängimise kvaliteet on tõusnud ja oleme tiimina kasvanud,“ sõnas Cagliari peatreener Rolando Maran klubi kodulehele.