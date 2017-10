Kylian Mbappe valiti "kuldseks poisiks"

Itaalia ajaleht Tuttosport valis tänavuseks parimaks kuni 21-aastaseks Euroopa jalgpalluriks 18-aastase Pariis Saint-Germaini ründaja Kylian Mbappe.

Traditsiooniliselt annab Kuldse Poisi auhinda välja 30 ajakirjanikust koosnev paneel, kes lähtub oma otsustes viimase kalendriaasta esitustest.

Prantsusmaa koondislane Mbappe aitas Monacol võita Prantsusmaa meistritiitli ja vedas klubi Meistrite liiga poolfinaali. Sel suvel liitus noormees PSG-ga. Esialgu laenulepinguna vormistatud tehingu koguväärtuseks hinnatakse 180 miljonit eurot.

Sel hooajal on Neymariga koos mängiv Mbappe löönud 11 mängus neli väravat ja andnud sama palju resultatiivseid sööte. Prantsuse A-koondises on tal kirjas juba kaheksa kohtumist.

Kuldse Poisi auhinda (inglise keeles The Golden Boy) on välja antud 2003. aastast. Varem on selle pälvinud näiteks Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fabregas, Sergio Agüero, Isco ja Paul Pogba.

Mbappe edestas hääletusel selliseid noori staare nagu Ousmane Dembele (20a, Barcelona), Marcus Rashford (19a, Manchester United), Gabriel Jesus (20a, Manchester City) ja Gianluigi Donnarumma (18a, AC Milan).