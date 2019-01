Eesti jalgpallikoondise keskväljamaestro Konstantin Vassiljev pallis eelmise poolaasta Gliwice Piasti duubelrivistuses Poola kuuendas liigas. Sügisel avaldati lootust, et jaanuaris võib midagi ehk muutuda, ent aeg tiksub halastamatult ning tundub, et olukord on läinud veelgi keerulisemaks.