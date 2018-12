Kuulsusrikas Itaalia jalgpalliklubi müüdi kõigest kümne euro eest

Zamparini võttis Palermo üle 2002. aastal ja tema käe all jõudis 30 eelmist aastat Itaalia esi- ja madalamates liigades veetnud Sitsiilia klubi Serie A-sse. Aastatel 1974, 1979 ja 2011 Itaalia karikafinaalis mänginud Palemot on viimastel hooaegadel esindanud mängijad nagu Paulo Dybala, Edinson Cavani, Andrea Belotti ja Javier Pastore; ühtlasi on meeskonda tabanud finantsprobleemid, kirjutab ERR Sport.

"Klubi tulevikule ja fännidele mõeldes andsin oma osaluse üle, klomp kurgus," kirjutas alates 2002. aastast Palermot omanikuks olnud Zamparini avalikus kirjas. "Oleme pikka aega otsinud majanduslikult võimekat partnerit, kes suudab minu tööd jätkata ja teha investeeringuid, milleks mina suuteline pole."

Londoni firma peab lisaks sümboolsele ostusummale tasuma praegu Itaalia esiliigas esikohal oleva klubi 23 miljoni euro suuruse võla.

Zamparini oli omanikuna tuntud oma äärmiselt lühikese süütenööri poolest: ainuüksi sel aastatuhandel on Palermost läbi käinud peaaegu 50 peatreenerit!