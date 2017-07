Kuulsad jalgpalluritest kaksikud mängivad nüüd ühes klubis

Saksamaa jalgpallikoondislased Lars ja Sven Bender hakkavad uuest hooajast koos mängima Leverkuseni Bayeri eest. Kaksikud pole ühte klubisse kuulnud pea kümme aastat.

Sven, kes varem mängis Dortmundi Borussia eest, liitub Leverkuseniga 15 miljoni euro eest ning leping tehakse kuni 2021. aastani. Poolkaitjsa on koondist esindanud seitsmel korral. Lars on aga Saksamaa vormi selga tõmmanud 19 korral ning löönud ka neli väravat.

Vennad tulid koos olümpiavõitjateks eelmisel aastal Rio de Janerios.

Klubi spordidirektor Rudi Voller on meelitatud, et Sven nendega otsustas liituda: "Ta on väga kogenenud ja mitmekülgne mängija, kes näitas oma taset ka Dortmundis."

Sven võitis Dortmundiga kaks Bundesliga tiitlit.