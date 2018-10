Küpsiseskandaal Inglismaal: seksiva Cristiano Ronaldo maiustused tuli müügiletilt kõrvaldada

Portugallane sattus sellise teoga aga ise skandaali keskmesse ja pidi "Ronaldo küpsiste" müügi lõpetama.

"Ma ei suutnud uskuda, kui seda Facebookis nägin! See kõik oli nii tülgastav," teatas Worcestershire`is asuva seksuaalvägivalla ohvrite keskuse juhataja Lydia Johnson BBC-le. "See ajab tõsiselt marru ja on väga häiriv, et keegi üldse arvas, et see võiks olla hea idee."

Goncalves oli sunnitud küpsised müügilt kõrvaldama ja esitas avaliku vabanduse. "See ei olnud minu kavatsus, et keegi end halvasti tunneks ja haiget saaks," vabandas ärimees, lisades, et hindas inglaste huumorimeelt valesti.

Enne küpsiste müügiletilt kõrvaldamist osteti neid 60 kuni 70 tükki. "Inimesed leidsid, et need on päris naljakad ning otsustasid sellise küpsise oma perele või sõpradele näitamiseks osta," sõnas Goncalves.

Ronaldo sattus vägistamisskandaali eelmise kuu lõpus, kui Saksamaa ajaleht Der Spiegel kirjutas, et jalgpallitäht vägistas üheksa aastat tagasi USA-s anaalselt ameeriklanna Kathryn Mayorga. Ajalehe teatel toimus vägistamine 2009. aasta 12. juunil Las Vegases ning Ronaldo maksis kannatanule hiljem 375 000 dollarit, et ta juhtunut mitte kunagi ei avalikustaks.