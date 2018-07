Kuidas saab Juventus kokku meeletu summa, mida on vaja Cristiano Ronaldo palkamiseks?

Cristiano Ronaldo on praeguste teadete kohaselt siirdumas Torino Juventusesse. Kui jalgpallimaailma suurimateks rikkuriteks peetakse Madridi Reali, FC Barcelonat, PSG-d, Manchester Cityt ja Manchester Unitedit, siis kuidas saab järsku Juventus endale Ronaldot lubada?

Itaalia meedia teatel on Juventuse esmaseks eesmärgiks müüa maha tipuründaja Gonzalo Higuain. 30-aastase Higuaini müügist loodab Juventus teenida piisavalt raha, et teha esimene sissemakse Ronaldo eest. Tõenäoliselt tuleb portugallase eest kokku tasuda 100 miljonit eurot. Higuaini müügist võivad nad teenida umbes 50 miljonit eurot. Higuaini allkirja on jahtimas Londoni Chelsea.

Kui üleminekusumma loodetakse kokku saada tänu olemasolevate mängijate müügile, siis vaja on ka palgaraha. Ronaldo tahab nelja aasta pikkust lepingut ja selle eest 120 miljonit eurot.

Palgaraha osas on appi tulemus Juventuse suurtoetaja Fiat. Väidetavalt on autotootja valmis maksma osa Ronaldo palgast.