KUI PALJU? Vaata, kui suured on Barcelona mängijate väljaostusummad

Masatoshi Okauchi/REX / Vida Press

Sel nädalal šokeeris jalgpallifänne uudis, et Pariisi Saint-Germain on valmis tasuma Neymari eest Barcelonale 222 miljonit eurot. Kuid brasiillase meeskonnakaaslased ei ole temast palju kehvemad ning ka neile on lepingutesse kirjutatud suured väljaostusummad.