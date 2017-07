KUI PALJU!? Messi saab lepingu pikendamise eest suure boonuse

Eile avalikustas Barcelona jalgpallimeeskond, et mitmel korral maailma parimaks mängijaks valitud Lionel Messi pikendab klubiga lepingut ning jääb nende juurde 2021. aasta suveni.

Hispaania meedias sõnul saab Messi aga lojaalsuse eest kopsaka lisatasu. Allikate sõnul saab Messi allkirja andmise eest lisaks veel 50 miljoni eurot, mis makstakse välja tasapisi, lepingu kehtivusaja jooksul.

Messi on Barcelona enda kasvandik ning on mänginud seal juba väiksest saadik. Klubiga on ta tulnud kaheksal korral Hispaania meistriks ning peale selle on võitnud ka neljal korral Meistrite liiga. Messi on meeskonda esindanud 583 mängus ja löönud 507 väravat ning kerkinud klubi kõigi aegade suurimaks väravakütiks.