Kuhu paigutab Barcelona Neymari eest saadava hiigelsumma?

Hispaania tippmeeskonnal FC Barcelonal on arvatavasti varsti võimalus kulutada 222 miljonit eurot, mis nad Neymari müümise eest PSG-le saavad.

Inglise meedia andmetel võib Barcelona vaadata just mõne Premier League'i staari poole, näiteks on klubi juhtkonna lemmikuks Eden Hazard, kes hetkel mängib Londoni Chelseas. Kuid sellise summa eest saaks tiimi tuua ka Liverpooli täht Philippe Coutinho, keda klubi näeb just tulevikus Andres Iniesta asendajana.

Arvatavasti jääks peale nende kahe mängija ostu üle ka raha mõne vähetuntuma jalgpalluri ostmiseks.