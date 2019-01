Konstantin Vassiljevi olukord võib ka edaspidi samaks jääda, suhtlus klubiga puudub

Vaadates Eesti jalgpallikoondise nimekirja jaanuaris peetavateks maavõistlusmängudeks Soome ja Islandiga, siis sealt leiab ka Vassiljevi nime. Reeglina pallivad jaanuaris mitteametlikel mängupäevadel rahvuskoondise ridades ikka Eesti ja Skandinaavia liigade mehed. Seega võiks ju Vassiljevi nimekirja kuulumine tähendada, et poolakate Gliwice Piastiga on mingisugune ühisosa leitud.

“Kostja sai kutse koondisesse ja ta otsustas meeskonnaga kaasa sõita. Klubiline olukord ei ole tema jaoks muutunud. Praegu on olukord selline, et meil puudub klubiga üldse igasugune suhtlus,“ avaldas Stepanov Delfile, et tegelikkuses ei ole midagi muutunud.

Stepanov tõdes, et kui asjad lähevad samamoodi edasi, siis jaanuaris midagi ei muutu ning Vassiljevil tuleb ka kevadel jätkata Poola kuuendas liigas. “Loodame, et kahe-kolme nädala jooksul suudame mingi kokkuleppe ikkagi saavutada. Võib aga juhtuda, et kõik jääb ikkagi samaks,“ tunnistas ta.

Vahepeal levis Poola meedias uudis, et Vassiljevi teenete vastu on huvi tundmas Poola kõrgliigas viimasel kohal olev Sosnowieci Zaglebie. Stepanovi sõnul ei maksa seda aga väga tõsiselt võtta, kuna nendeni ei ole ühtegi pakkumist jõudnud. “Võimalik, et Poolas teab keegi midagi rohkemat. Mulle ja Kostjale ei ole sealt klubist keegi helistanud,“ märkis Stepanov.